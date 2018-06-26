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Митрохин подал в суд на "Яблоко" из-за ситуации на выборах мэра Москвы

Политика
26 июня, 16:49 дата обновления: 26 июня, 17:15 UTC+3

Председатель московского отделения "Яблока" обвинил бюро партии в нарушении устава

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Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин

Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель московского отделения партии "Яблоко" и член ее политического комитета Сергей Митрохин подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к своей партии. Об этом политик сообщил во вторник ТАСС.

"Бюро партии нарушило устав, я советовался с адвокатом Ильей Гатикоевым и подал иск в Замоскворецкий суд. Я требую отмены решения бюро партии, которое отменило решение конференции московского отделения о моем выдвижении в мэры Москвы, всех решений бюро, которыми меня хотят снять с выборов ", - сказал он.

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Митрохин уточнил, что речь идет о двух решениях федерального бюро партии, одно из которых касается требования признать полномочия 14 новых делегатов конференции московского отделения, а второе - постановления бюро об отмене решения конференции о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы. "Адвокат считает, что перспектива у иска есть", - отметил председатель московского отделения партии "Яблоко".

Он заявил, что не считает свое обращение в суд нанесением политического ущерба партии. "У нас программный принцип - построение правового государства, так что в данном случае я следую этому принципу и исправляю политический ущерб, нанесенный неправовыми решениями бюро. Вообще, вся эта бесконечная история - "Яблоко" задвигает Митрохина" - и есть нанесение ущерба партии,"- заключил он.

25 июня федеральное бюро партии "Яблоко", ссылаясь на нарушения устава, отменило решение конференции московского отделения о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы и уведомило об этом Мосгоризбирком.

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