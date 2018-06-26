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Мосгоризбирком начнет заключать соглашения с регионами о загородных участках после 1 июля

Политика
26 июня, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Как ожидается, соглашение Москва заключит с шестью регионами

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком планирует начать после 1 июля процедуру по заключению двухсторонних соглашений с избиркомами Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областей по созданию загородных избирательных участков к выборам мэра Москвы. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Подготовлен проект соглашения между Москвой и шестью регионами. Сейчас наши коллеги смотрят, дают свои предложения и замечания, и, я думаю, после 1 июля начнется процесс подписания двухсторонних соглашений со всеми соседними областями", - сказал Горбунов.

Ранее он сообщил, что речь идет о соглашении между избирательными комиссиями субъектов РФ о взаимодействии по обеспечению избирательных прав граждан, в частности по созданию загородных избирательных участков. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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