Мосгоризбирком начнет заключать соглашения с регионами о загородных участках после 1 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мосгоризбирком планирует начать после 1 июля процедуру по заключению двухсторонних соглашений с избиркомами Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областей по созданию загородных избирательных участков к выборам мэра Москвы. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Подготовлен проект соглашения между Москвой и шестью регионами. Сейчас наши коллеги смотрят, дают свои предложения и замечания, и, я думаю, после 1 июля начнется процесс подписания двухсторонних соглашений со всеми соседними областями", - сказал Горбунов.

Ранее он сообщил, что речь идет о соглашении между избирательными комиссиями субъектов РФ о взаимодействии по обеспечению избирательных прав граждан, в частности по созданию загородных избирательных участков. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.