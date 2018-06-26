Избирком оценит легитимность участия Митрохина в выборах мэра Москвы на этапе регистрации

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Вопрос легитимности участия в выборах мэра Москвы Сергея Митрохина, выдвинутого конференцией столичного отделения партии "Яблоко", может быть рассмотрен Мосгоризбиркомом на стадии подачи документов на регистрацию; претензий по сданному им при выдвижении пакету документов у комиссии нет, заявил во вторник журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Внутрипартийные разногласия находятся за пределами избирательного законодательства. Митрохин сдал документы на выдвижение в полном объеме в соответствии с избирательным кодексом, он получил разрешение на открытие счета и открыл его. Все остальные вопросы будут рассмотрены при представлении документов на регистрацию", - сказал он.

Глава столичного избиркома уточнил, что документы на выдвижение кандидатами в мэры Москвы будут приниматься до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля.

Ранее бюро "Яблока" отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении его главы Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Решение принято на основании заключения контрольно-ревизионной комиссии партии. Она выявила ряд нарушений, допущенных на конференции столичного отделения 22 июня, в том числе внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Митрохина для выдвижения кандидатом в мэры города вопреки решению исполкома бюро.

Митрохин 23 июня сообщил ТАСС, что подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения на пост мэра Москвы, эту информацию агентству подтвердил член комиссии Дмитрий Реут.