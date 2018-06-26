Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО

ТАСС, 26 июня. Игорь Холманских за время работы в должности полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО) запомнился в первую очередь своей деятельностью, направленной на защиту интересов людей труда, а новому полпреду придется сразу включиться в выборные процессы в УрФО - отметили, опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее ТАСС сообщал, что президент РФ Владимир Путин освободил Игоря Холманских от должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Полпредом в УрФО глава государства назначил экс-помощника президента РФ Николая Цуканова.

"Итоги (работы Холманских) все знают. Это известное выступление в поддержку президента и создание движения "В защиту человека труда", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин, отметив, что новому полпреду, в первую очередь, нужно будет активно включиться в выборные процессы в Тюмени.

С танка во власть

В декабре 2011 года во время прямой линии с бывшем тогда премьер-министром Владимиром Путиным сорокадвухлетний начальник танкового цеха Уралвагонзавода Игорь Холманских раскритиковал действия оппозиции, организовавшей ряд протестный акций в городах России после выборов в Госдуму РФ. Обращаясь к Путину, Холманских сказал: "Если наша... полиция не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона".

В январе 2012 года в Екатеринбурге прошел массовый митинг рабочих, на который танкостроители планировали приехать на продукции собственного производства. В итоге, танка на площади не было, но тема защиты рабочего класса активно вошла в политическую повестку. Вскоре было создано движение "В защиту человека труда", сопредседателем которого стал Холманских. Лидеры движения провозгласили своей целью защиту интересов трудящихся. "Человек труда" - это, то, что действительно, привлекло внимание к людям рабочих профессий, что очень важно", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Государственной думы Владимир Сысоев.

В мае 2012 года Владимир Путин назначил Игоря Холманских полномочным представителем президента в УрФО. Это первый случай в России, когда полпредом стал не политик и не государственный служащий.

Проекты для субъектов

Эксперты отмечают, что на посту полпреда, Холманских сумел выстроить отношения с субъектами УрФО, реализовать проекты по защите людей труда и поддержке талантливой молодежи. В правительстве Челябинской области назвали важные инициативы, которые были реализованы при Холманских. "Конечно же, было ценно, что на Урале появился форум "УТРО", где талантливая молодежь могла представить свои проекты и обменяться идеями с коллегами из других регионов. Также для Челябинской области в силу специфики был важен фестиваль "Славим человека труда", мы неоднократно проводили его на своей площадке, тем самым выражали заинтересованность в подобного рода вещах", - сказали в пресс-службе челябинского правительства.

В Ханты-Мансийском автономном округе отметили значимость фигуры полпреда Холманских для объединения субъектов УрФО. "Полпред лично участвовал в решении стратегически важных вопросов регионов, показывая компетентное понимание ситуации на местах, и это во многом делало его той политической фигурой, которая сплачивала регионы Уральского федерального округа в достижении стратегических задач, поставленных президентом РФ", - отметили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Новый полпред

Собеседники ТАСС надеются, что новый полпред Николай Цуканов продолжит работу по улучшению жизни уральцев, а также считают, что ему придется сразу активно включаться в выборные процессы. В частности, губернатор Челябинской области Борис Дубровский в беседе с корреспондентом ТАСС выразил уверенность в том, что Цуканов продолжит курс на конструктивное сотрудничество и эффективную работу в интересах экономического и социального развития региона, улучшения качества жизни южноуральцев.

Анатолий Гагарин считает, что Цуканову необходимо включиться в выборные процессы в регионах "Тюменской матрешки" - в Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

"Впереди две выборные кампании: это выборы в Тюменской области и ЯНАО, это достаточно ответственное задание, и я думаю, что новому полномочному представителю придется сразу включаться в эту работу", - сказал Гагарин.