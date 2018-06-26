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Глава Ставрополья: опыт нового полпреда поможет укрепить безопасность в СКФО

Политика
26 июня, 18:35 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 26, июня. /ТАСС

Владимир Владимиров считает, что Матовникова придаст импульс развитию всего округа

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Знание Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и богатый опыт Александра Матовникова поможет ему, в том числе, продолжить укрепление безопасности в регионах СКФО. Такое мнение выразил губернатор Владимир Владимиров, комментируя назначение нового полномочного представителя президента РФ в округе.

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Биография полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должности полпреда в СКФО Олега Белавенцева, назначив на этот пост заместителя командира Сил специальных операций, генерал-лейтенанта Александра Матовникова. Белавенцев был назначен полпредом 28 июля 2016 года, а до этого с 21 марта 2014 года был полномочным представителем в Крымском федеральном округе, который в июле 2016 года вошел в состав Южного федерального округа.

"Александр Анатольевич Матовников хорошо знаком не только с Северным Кавказом, но и конкретно со Ставропольским краем. Рассчитываю, что его опыт придаст новый импульс развитию всего округа, в том числе укреплению безопасности в нем", — говорится в официальном комментарии Владимира Владимирова, распространенном пресс-службой губернатора.

Глава Ставрополья выразил готовность к конструктивному сотрудничеству и совместной работе. Он также поблагодарил Белавенцева, который покинул пост полпреда. "Олег Евгеньевич <…> внес большой вклад в укрепление благополучия в регионе, и, в том числе, в нашем крае. Искренне признателен ему за взаимопонимание и основательный подход к проблемам развития Ставрополья", — отметил Владимиров.

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Владимиров, Владимир Владимирович Матовников, Александр Анатольевич
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