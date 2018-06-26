Представитель РФ в ОЗХО: Лондон хочет превратить организацию из технической в прокурорскую

ГААГА, 26 июня. /ТАСС/. Предложение Великобритании нацелено на превращение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) из технической в прокурорскую. Об этом заявил глава российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Предпринимаются совершенно не понятные для нас попытки наделить сугубо техническую ОЗХО не свойственными ей атрибутивными функциями (по определению ответственности за химические инциденты - прим. ТАСС). Речь идет о ее превращении в квази-прокурорскую, полицейскую и судебно-медицинскую организацию", - сказал он.

Каламанов уверен, что передача ОЗХО несвойственных ей функций определения ответственности за химические нападения, которые принадлежат только СБ ООН, могут привести к подрыву Конвенции по запрещению химического оружия.

"Предложенный Великобританией проект решения Конференции представляет собой прямое вторжение в исключительные прерогативы СБ ООН и ведет к подрыву авторитета ОЗХО и всей Конвенции по запрещению химоружия", - сказал он. Каламанов призвал участников конференции "задуматься о последствиях этих действий".

"Не повлечет ли это за собой сбой в работе глобальных режимов нераспространения или слом всей системы международной безопасности", - отметил он.