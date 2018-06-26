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Представитель РФ в ОЗХО считает быстрое восстановление Скрипалей нетипичным

Политика
26 июня, 18:58 дата обновления: 26 июня, 19:20 UTC+3

Переход пострадавших за короткий промежуток времени к активному поведению не соответствует картине поражения нервно-паралитическими веществами, пояснил Георгий Каламанов

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ГААГА, 26 июня. /ТАСС/. Быстрое восстановление Сергея и Юлии Скрипаль не соответствует клинической картине поражения нервно-паралитическим веществом. Об этом заявил во вторник глава российской делегации на Специальной конференции государств - членов Конвенции по запрещению химоружия, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Переход от длительного бессознательного, характеризующегося как тяжелое состояния пострадавших за короткий промежуток времени к активному и осознанному поведению не соответствует картине поражения нервно-паралитическими веществами", - подчеркнул он. - Даже в условиях своевременного применения антидотов и последующего комплексного лечения, если пораженный нервно-паралитическим газом выживает, требуется длительное лечение от последствий интоксикации организма".

Так он прокомментировал отсылки к инциденту в Солсбери в качестве обоснования Лондоном своих предложений по наделению ОЗХО функциями по назначению виновных за химические атаки.

Каламанов отметил, что, по сути, Секретариат ОЗХО в ходе оказания "технической помощи" Великобритании по делу Скрипалей "в полной мере отработал просьбу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй [от 14 марта 2018 года] по подтверждению результатов анализов, проведенных Великобританией".

В свою очередь глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая в ОЗХО во вторник в поддержку британских предложений, вновь упомянул дело Скрипалей, но предпочел не говорить в этот раз о "вероятной ответственности России". Зато он рассказал, что "в Солсбери до сих пор продолжаются мероприятия по обеззараживанию местности и три человека остаются в больницах", не уточнив при этом каких-либо подробностей.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Скрипаль, Сергей Викторович Каламанов, Георгий Владимирович
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Дело Сергея Скрипаля
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