Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава избиркома Петербурга подал в отставку

Политика
26 июня, 20:07 дата обновления: 26 июня, 20:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

После выборов президента России 18 марта Центризбирком проводил проверку в Петербурге, в частности, речь шла о 29 эпизодах возможного повторного голосования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Виктор Панкевич подал в отставку. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ЦИК России.

"Панкевич подал в отставку", - сказал собеседник агентства.

После выборов президента России 18 марта Центризбирком проводил проверку в Петербурге. В частности, речь шла о 29 эпизодах возможного повторного голосования. Материалы по вероятным нарушениям на выборах в Петербурге были переданы Центризбиркомом в Следственный комитет.

Панкевич в 2012-2016 годах был главой администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. В 2016 году губернатор региона назначил его членом избиркома. Панкевич сменил на посту председателя ушедшего в отставку Алексея Пучнина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
США введут санкции в отношении Турции за покупку С-400
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Биография Андрея Дементьева
6
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости