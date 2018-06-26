Глава избиркома Петербурга подал в отставку

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель избирательной комиссии Виктор Панкевич подал в отставку. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ЦИК России.

"Панкевич подал в отставку", - сказал собеседник агентства.

После выборов президента России 18 марта Центризбирком проводил проверку в Петербурге. В частности, речь шла о 29 эпизодах возможного повторного голосования. Материалы по вероятным нарушениям на выборах в Петербурге были переданы Центризбиркомом в Следственный комитет.

Панкевич в 2012-2016 годах был главой администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга. В 2016 году губернатор региона назначил его членом избиркома. Панкевич сменил на посту председателя ушедшего в отставку Алексея Пучнина.