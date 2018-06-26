Лавров принял участие в заседании правительственной комиссии по делам соотечественников

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялось в Москве во вторник. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

На повестке дня была подготовка VI Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, и четвертого Международного молодежного форума соотечественников.

Конгресс пройдет под лозунгом "Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи", на его площадке планируется подвести итоги работы и определить ориентиры взаимодействия в будущем. "Среди приоритетов - дальнейшая консолидация зарубежной российской общины, усиление роли молодежи, вопросы поддержки, защиты прав и законных интересов соотечественников, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ соотечественников и распространение объективной информации о нашей стране", - отметили в дипведомстве.

В свою очередь особенностью четвертого Международного молодежного форума соотечественников, который пройдет в Софии 6-8 октября, "станет проработка новых форм общения с молодежью, включая проведение онлайн-встреч молодых соотечественников с участием известных отечественных экспертов и блогеров", указали в МИД.