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Грушко обсудил с зампомощника госсекретаря США Кавалек работу СММ ОБСЕ на Украине

Политика
26 июня, 20:59 дата обновления: 26 июня, 21:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В частности, стороны затронули вопросы ситуации в Донбассе

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в Вене обсудил с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кейтлин Кавалек работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник на сайте МИД РФ сообщении.

"Состоялся обмен мнениями по деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и ситуации в Донбассе", - отметили в министерстве.

Также замглавы МИД России провел консультации с заместителем помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Брюсом Тернером. "Стороны обсудили военно-политические аспекты европейской безопасности, включая перспективы "структурированного диалога" в рамках ОБСЕ, а также ситуацию вокруг Договора по открытому небу", - говорится в тексте сообщения.

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Персоны
Грушко, Александр Викторович
Темы
Кризис на Украине
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