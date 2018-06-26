Грушко обсудил с зампомощника госсекретаря США Кавалек работу СММ ОБСЕ на Украине

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности в Вене обсудил с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кейтлин Кавалек работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Об этом говорится в распространенном во вторник на сайте МИД РФ сообщении.

"Состоялся обмен мнениями по деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и ситуации в Донбассе", - отметили в министерстве.

Также замглавы МИД России провел консультации с заместителем помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Брюсом Тернером. "Стороны обсудили военно-политические аспекты европейской безопасности, включая перспективы "структурированного диалога" в рамках ОБСЕ, а также ситуацию вокруг Договора по открытому небу", - говорится в тексте сообщения.