Главы регионов Северного Кавказа ожидают от нового полпреда СКФО стратегических решений

СТАВРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Управленческие качества и военный опыт бывшего заместителя командира Сил специальных операций ВС РФ Александра Матовникова помогут в сохранении безопасности на Северном Кавказе и решении задач в мирной жизни - выстраивании диалога общественности и власти, борьбе с коррупцией, выполнении майских указов президента. Своими ожиданиями от назначения нового полпреда с корреспондентами ТАСС поделились руководители властных структур регионов Северного Кавказа, эксперты и политологи.

Во вторник Владимир Путин подписал указы о назначении новых полномочных представителей президента РФ в Уральском, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах (УрФО, СКФО, ЦФО). Генерал-лейтенант Матовников стал полпредом в СКФО, сменив на этом посту Олега Белавенцева, тоже бывшего военного (вице-адмирал в отставке имеет опыт службы на атомных подводных лодках Краснознаменного Северного флота).

Боевая закалка

Многие из опрошенных ТАСС спикеров отмечают богатый военный опыт Матовникова и его умение решать стратегические задачи - с 1986 года он служил в антитеррористическом подразделении "А" КГБ СССР, участвовал в спецоперациях на Северном Кавказе, знаком с округом и его регионами. "Я смотрю на эту ситуацию (назначения нового полпреда из числа военных - прим. ТАСС) через эту призму - важности геополитической и стратегической Северного Кавказа", - сказал ТАСС директор Северо-Кавказского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

Военная закалка поможет новому полпреду в сохранении стабильности на Северном Кавказе, уверены многие спикеры. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что рассчитывает на придание нового импульса развитию всего округа и укреплению безопасности. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров лично знает нового руководителя и отмечает не только его офицерские, но и управленческие качества. Евкуров отметил, что Матовников умеет правильно оценивать обстановку и в состоянии быстро войти в курс дела.

"Александр Матовников <...> олицетворяет лучшие традиции русского офицерства, блестяще образован и имеет огромный опыт личного участия и руководства сложнейшими спецоперациями. <...> Уверен, что на посту полпреда в СКФО он на 100% справится с теми задачами, которые ставит президент страны", - считает депутат Госдумы от Карачаево-Черкесии (КЧР) Михаил Старшинов.

Мирные задачи

Матовникову предстоит решение серьезных задач в мирной жизни Северного Кавказа, отметил профессор Южного федерального университета, эксперт РАН и Национального антитеррористического комитета Игорь Добаев. "Сейчас в округе надо развивать экономику, ... бороться с социально-имущественным расслоением, которое имеется", - сказал эксперт.

Глава Ингушетии отметил, что перед регионами Северного Кавказа стоит много задач, в том числе, в рамках майских указов президента. Евкуров считает, что новый полпред окажет значительную поддержку регионам в этом вопросе. По словам Азамата Тлисова, на нового руководителя округа ложатся важные вопросы развития органов государственной власти, внутренней политики регионов, входящих в состав СКФО. Работу нужно вести в сотрудничестве с Министерством по делам Северного Кавказа, считает Тлисов.

"Минкавказу и полпредству необходимо объединить усилия и активно взаимодействовать для объединения общего результата. С одной стороны, поиск инвесторов и создание для них условий, с другой - обеспечение внутренней политики округа в целом и каждого из регионов для роста кадров, уверенности граждан в том, что их инициативы услышаны, для более тесного диалога общества и органов исполнительной власти, повышения доверия бизнеса к территории", - аргументировал свое мнение Тлисов.

Глава КЧР Рашид Темрезов выразил уверенность, что регионы поддержат нового полпреда. "Я абсолютно уверен, что и он, и его действия в новой должности найдут поддержку как среди моих коллег, так и жителей округа. Потому что у нас всегда были и остаются общие задачи - работать на благо наших регионов, наших жителей и нашего государства", - сказал глава Карачаево-Черкесии.

В Народном собрании Ингушетии отмечают, что Олег Белавенцев, занимавший пост полпреда до Матовникова, начал ряд проектов и инициатив, которые должны найти свое продолжение. "От нового назначения ожидаем поступательного движения вперед и поддержки точек роста экономики всего региона <…> С предыдущим полпредом, который детально вникал в имеющиеся проблемы, регионы выстроили эффективное взаимодействие, уверен, что и новый полпред, имеющий солидный опыт работы, продолжит курс на всестороннее развитие каждого в отдельности субъекта и всего региона", - сказал председатель Народного собрания республики Зелимхан Евлоев.

В Народном Собрании Дагестана надеются, что новый полпред сможет полноценно оценить ситуацию в каждом из регионов и транслировать возможности республик Северного Кавказа на федеральном уровне. "Думаю, что с его приходом основными направлениями будут социально-экономическое развитие региона, борьба с коррупцией, которая в последнее время активно ведется и в нашем регионе, и в целом в СКФО. Также хотелось бы, чтобы с его приходом создавалось больше рабочих мест, привлекались молодые специалисты - профессионалы своего дела в первую очередь", - сказал ТАСС зампредседателя комитета Народного Собрания Республики Дагестан по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму Магомед Курбанов.

Преемственность и сотрудничество с главами регионов

В регионах отмечают, что предшественник Матовникова Белавенцев сделал многое для социально-экономического развития Северного Кавказа. Юнус-Бек Евкуров считает, что с его приходом продолжилась преемственность предыдущих полпредов и более тесное взаимодействие с главами регионов СКФО. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил, что двухлетняя работа с Белавенцевым была плодотворной, в регионе ощущался интерес полпреда к жизни республики, поддержка и внимание к поставленным задачам.

Оперативное погружение в проблемы - одно из качеств, характерных для Белавенцева и необходимых для руководителя такого ранга, отметил глава КЧР Рашид Темрезов. "Олег Евгеньевич всегда выступал за динамичное развитие, при принятии любых решений исходил из интересов государства и его граждан", - сказал Темрезов.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров считает, что Белавенцев внес значительный вклад в укрепление благополучия в округе в целом и в крае в частности. "Искренне признателен ему за взаимопонимание и основательный подход к проблемам развития Ставрополья. Надеюсь, что этот уголок России стал для него родным, и точно уверен, что здесь ему всегда будут рады - не только как гостю, но как человеку, знающему и любящему эту землю", - сказал Владимиров.