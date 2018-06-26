В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ

ВЕНА, 26 июня. /ТАСС/. Возвращение всех полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы является ключом к урегулированию вопроса о задолженности России перед СЕ. Об этом заявил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в связи с тем, что 30 июня истекает срок выплаты взносов в бюджет СЕ.

"Говорить о полном урегулировании этого вопроса будет возможно лишь после того, как будут возвращены все полномочия нашей делегации, - отметил замглавы МИД РФ. - Прежде всего следует напомнить, что проблема была создана безответственным поведением некоторых делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и, собственно, существует с 2014 года. В ожидании позитивного решения мы продолжали вносить полностью взнос в бюджет Совета Европы, но в 2017 году было принято решение этот вклад заморозить, чтобы создать дополнительные импульсы для решения этого вопроса. Однако на сегодняшний день проблема так и не решена".

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что возникшая ситуация - это не только проблема, связанная с российской делегацией. "Речь идет о том, что ПАСЕ, используя правила процедуры, изменила фундаментальный принцип равенства государств, зафиксированный в Уставе Совета Европы, - пояснил он. - Поэтому кризис в СЕ имеет более глубокую основу, чем вопрос об исключении или неисключении одной делегации. Необходимо восстановить единство организации и обеспечить принцип равенства".

"Мы знаем, что в различных структурах идет работа на этот счет, и рассчитываем, что рано или поздно стратегические соображения, связанные с необходимостью сохранения этого уникального общеевропейского инструмента по созданию и поддержанию единого правового пространства от Лиссабона до Владивостока, возобладают и соответствующее решение будет найдено", - подчеркнул Грушко.

История вопроса

Генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд напомнил во вторник, выступая в Страсбурге на летней сессии ПАСЕ и отвечая на вопросы депутатов, что России надлежит осуществить выплаты в бюджет Совета Европы до 30 июня .

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении прав делегации РФ, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации. 11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет направлять заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ в 2018 году.