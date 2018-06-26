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Слуцкий назвал условие, при котором Россия готова вновь стать основным плательщиком СЕ

Политика
26 июня, 21:28 дата обновления: 26 июня, 21:47 UTC+3

Депутат заявил, что должны быть приняты поправки в регламент ПАСЕ об исключении статей, позволяющих лишать полномочия национальные делегации.

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СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Россия готова вновь стать основным плательщиком Совета Европы (СЕ) и возобновить выплату своего взноса в полном объеме, но только при принятии поправок в регламент Парламентской ассамблеи Совета Европы об исключении статей, позволяющих лишать полномочия национальные делегации. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, представлявший Россию на заседании спецкомиссии ПАСЕ по гармонизации деятельности уставных органов СЕ.

"Мы уже не излишни категоричны. Мы являемся страной с переполненной чашей терпения. Мы готовы дальше быть основным плательщиком в Совете Европы, готовы дальше эффективно работать в Комитете министров [Совета Европы], в Парламентской ассамблее, Европейском суде по правам человека, но после того, как, в принципе, в ПАСЕ будет ампутирована возможность для лишения полномочий, либо их части для страновых делегаций", - сказал Слуцкий.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович
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