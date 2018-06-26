Патрушев обсудил с президентом Анголы сотрудничество в сфере безопасности

ЛУАНДА, 26 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с президентом Анголы Жоау Лоуренсу перспективы развития отношений двух стран и вывода их на стратегический уровень. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, глава государства принял собеседника во вторник в столице Анголы, где секретарь СБ находится с рабочим визитом.

"Николай Патрушев и Жоау Лоуренсу обсудили широкий спектр вопросов российско-ангольского сотрудничества в политике, экономике и в обеспечении безопасности", - отметил Аношин. По его словам, Патрушев подтвердил настрой Москвы на плотное и долгосрочное взаимодействие с Луандой. "Секретарь Совета безопасности России поприветствовал активную позицию Анголы в деле урегулирования конфликтов в Африке, - добавил Аношин. - Он высоко оценил ангольский вклад в интеграционные процессы на континенте".

"С российской стороны также была подчеркнута готовность к расширению всего комплекса двусторонних связей и их выводу на стратегический уровень", - сказал пресс-секретарь.