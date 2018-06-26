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Заседания межпарламентской комиссии РФ и Франции могут возобновиться в июле

Политика
26 июня, 22:12 дата обновления: 26 июня, 22:46 UTC+3

Работа комиссии была заморожена в 2015 году

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СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Работа большой российско-французской комиссии, которая была заморожена в 2015 году в разгар кризиса в отношениях между РФ и Западом, может возобновиться в конце июля. Об этом сообщил во вторник журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы сейчас готовим совместную большую российско-французскую комиссию, которая у нас несколько лет не работала. Она состоится в 20-х числах июля в Москве", - сказал он.

По словам Слуцкого, в рамках подготовки этого заседания в Госдуме ожидают визит в Россию спикера Национального собрания Франции (нижней палаты парламента). "Ждем в гости Франсуа де Рюжи - спикера Нацсобрания Французской Республики. Будем обсуждать самые чувствительные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - сказал глава комитета.

Заседания российско-французской межпарламентской комиссии фактически были заморожены в 2015 году после отмены визита тогдашнего спикера Национального собрания Франции Клода Бартолона в Москву. Незадолго до планировавшегося 18 июня заседания в России AFP опубликовало выдержку из письма Бартолона, которое тот, по данным агентства, адресовал Сергею Нарышкину, занимавшему на тот момент пост председателя Госдумы. В документе указывалось, что делегация депутатов Нацсобрания Франции не приедет с визитом в Москву, поскольку "власти РФ подтвердили запрет в отношении председателя социалистической фракции Брюно Ле Ру на въезд на российскую территорию".

В Госдуме тогда заявили, что заседание комиссии переносится, однако до сих пор комиссия так и не возобновила свою работу.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович Нарышкин, Сергей Евгеньевич
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