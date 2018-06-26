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Мизулина приняла предложение врио губернатора Буркова войти в тройку претендентов в Совфед

Политика
26 июня, 23:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Елена Мизулина с 2015 года является в Совете Федерации представителем от исполнительного органа государственной власти Омской области

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Член Совета Федерации Елена Мизулина приняла предложение врио губернатора Омской области Александра Буркова о включении ее в тройку потенциальных сенаторов от региона перед губернаторскими выборами, на которых он баллотируется как один из кандидатов.

"Действительно, я приняла предложение главы региона. Будем вместе решать насущные проблемы области", - сказала Мизулина ТАСС во вторник.

Мизулина с 2015 года является в Совете Федерации представителем от исполнительного органа государственной власти Омской области. В настоящее время занимает пост председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. До прихода в верхнюю палату парламента она много лет проработала в Государственной думе. С 2008 по 2015 годы возглавляла думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

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