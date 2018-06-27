Патрушев передал президенту Анголы приглашение от Путина посетить Россию

ЛУАНДА, 27 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с президентом Анголы Жоау Лоуренсу передал ему устное приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить РФ с визитом в 2018 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

"Николай Патрушев, которого во вторник принял президент Анголы, передал ему устное приглашение от Владимира Путина посетить Россию до конца 2018 года", - сказал Аношин.

По его словам, секретарь Совбеза также отметил большое значение, которое президент РФ придает развитию российско-ангольских отношений.

На встрече, которая состоялась во вторник в столице Анголы, Патрушев обсудил с Лоуренсу перспективы развития отношений двух стран и вывода их на стратегический уровень. Секретарь Совбеза России подтвердил настрой Москвы на плотное и долгосрочное взаимодействие с Луандой.

"Секретарь Совета безопасности России поприветствовал активную позицию Анголы в деле урегулирования конфликтов в Африке, - заявил ранее Аношин. - Он высоко оценил ангольский вклад в интеграционные процессы на континенте".

"С российской стороны также была подчеркнута готовность к расширению всего комплекса двусторонних связей и их выводу на стратегический уровень", - отметил пресс-секретарь.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ рассчитывает, что Россия и Ангола смогут ускорить согласование документов о сотрудничестве в сфере безопасности.

"Николай Патрушев рассчитывает, что итоги консультаций будут учтены заинтересованными ведомствами обеих стран в дальнейшей работе, а процесс рассмотрения находящихся в Москве и Луанде двусторонних документов будет ускорен", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, Патрушев назвал состоявшиеся дискуссии полезными для обеих сторон и выразил уверенность, что они помогут в укреплении двусторонних отношений, а также сотрудничеству в вопросах региональной и международной стабильности.

"Секретарь Совета безопасности России пригласил своего коллегу госминистра и главу управления безопасности президента Анголы Педру Себаштьяу посетить Москву в 2019 году, а также передал ему проект меморандума о взаимопонимании между аппаратом Совбеза РФ и управлением безопасности президента Анголы, - добавил Аношин. - Этот документ может быть подписан уже в следующем году во время ответного визита ангольских коллег в Россию".