Посольство РФ: Великобритания не представила убедительных доказательств по делу Скрипалей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Великобритания не привела каких-либо веских доказательств по делу Скрипалей и пытается навязать свое мнение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Такое мнение в среду выразила пресс-служба посольства России в Нидерландах.

"Обман", пожалуй, стал словом дня. Представила ли Великобритания какие-либо убедительные доказательства так называемого "дела Скрипалей"? Нет. Они втянули своих союзников в шумную кампанию против России, теперь они пытаются вовлечь ОЗХО в свои игры на 4-й специальной сессии государств - участников Конвенции по запрещению химического оружия", - говорится в сообщении дипмиссии в своем Twitter.

12 апреля ОЗХО опубликовала выводы по расследованию инцидента в Солсбери, где в марте этого года были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Был определен, но не назван в открытой части доклада тип вещества. Полная версия доклада опубликована не была. Тем не менее, Великобритания заявила, что ОЗХО подтвердило отравление Скрипаля и его дочери "Новичком".

Во вторник Великобритания распространила среди участников проходящей в Гааге специальной конференции государств - членов Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) проект решения по расширению полномочий ОЗХО, который предполагает наделение организации правом определять виновных в инцидентах с применением химоружия. Главы делегаций России, Ирана и Сирии на спецконференции потребовали провести дискуссии по этому предложению и отложить голосование на 24 часа в соответствии с регламентом ОЗХО.