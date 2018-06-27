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Кандидат от "Российского общенародного союза" подал документы о выдвижении в мэры Москвы

Политика
27 июня, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Михаил Бутримов является индивидуальным предпринимателем

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© АГН "Москва"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель Михаил Бутримов подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы от политической партии "Российский общенародный союз". Об этом сообщил в среду ТАСС член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Бутримов Михаил Константинович, 1986 г.р., индивидуальный предприниматель, выдвинут региональным отделением в г. Москве общественной организации - политической партии "Российский общенародный союз, - сказал Реут.

Ранее 28 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

Каждому претенденту для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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