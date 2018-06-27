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Москва лидирует по количеству кандидатов на пост главы региона

Политика
27 июня, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Всего в 22 субъектах выдвинуты около 100 кандидатов, треть из них - кандидаты на выборах мэра Москвы

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Наибольшее количество кандидатов на прямых выборах глав регионов, которые в этом году проводятся в 22 субъектах, выдвинулось на сегодняшний день в Москве. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"На выборах высших должностных лиц, которые проводятся в 22 субъектах, выдвинуто 97 кандидатов в 17 регионах. Больше всего кандидатов выдвинулось на должность мэра Москвы - 30 человек, в том числе 17 человек выдвинулись в порядке самовыдвижения", - сказал он.

В ряде регионов (Тюменская область, Якутия, Хабаровский край) выдвижение кандидатов только набирает обороты, отметил Булаев. В Хакасии и Новосибирской области период выдвижения кандидатов на губернаторские выборы уже завершился, еще в шести регионах он закончится на этой неделе.

В единый день голосования также пройдут непрямые выборы глав четырех регионов, их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах.

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