Москва лидирует по количеству кандидатов на пост главы региона

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Наибольшее количество кандидатов на прямых выборах глав регионов, которые в этом году проводятся в 22 субъектах, выдвинулось на сегодняшний день в Москве. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"На выборах высших должностных лиц, которые проводятся в 22 субъектах, выдвинуто 97 кандидатов в 17 регионах. Больше всего кандидатов выдвинулось на должность мэра Москвы - 30 человек, в том числе 17 человек выдвинулись в порядке самовыдвижения", - сказал он.

В ряде регионов (Тюменская область, Якутия, Хабаровский край) выдвижение кандидатов только набирает обороты, отметил Булаев. В Хакасии и Новосибирской области период выдвижения кандидатов на губернаторские выборы уже завершился, еще в шести регионах он закончится на этой неделе.

В единый день голосования также пройдут непрямые выборы глав четырех регионов, их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 - выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах.