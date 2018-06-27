МИД РФ: Москва высоко оценивает роль ООН в урегулировании конфликтных ситуаций

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на встрече в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подчеркнул важную роль Организации в урегулировании конфликтов в мире.

"Была отмечена безальтернативность коллективной согласованной работы под эгидой ООН в целях оздоровления международных отношений и преодоления острых военно-политических вызовов", - говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте МИД РФ.

Вершинин информировал генсека ООН о том, какие усилия предпринимает Москва по поиску решений кризисных ситуаций в Сирии и в других ближневосточных странах.

Позднее российский дипломат встретился с заместителем генсекретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Они обсудили широкий круг вопросов мировой повестки дня. "В фокусе внимания была обстановка в Сирии под углом усилий, направленных на продвижение политического процесса в контексте осуществления резолюции СБ ООН 2254", - указывается в сообщении МИД РФ по итогам беседы. Кроме того, стороны уделили внимание ситуации вокруг палестино-израильского конфликта и Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также урегулированию на Корейском полуострове.

"С российской стороны подчеркивалась безальтернативность переговорных решений конфликтов, выражалась поддержка посреднических усилий ООН по урегулированию горячих точек на карте мира", - отметили в российском дипведомстве.