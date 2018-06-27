Песков подтвердил встречу Путина и Болтона в Кремле

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле встречу с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится", - сказал Песков. Он напомнил, что у помощника президента США намечено сегодня несколько встреч в Москве, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, помощником президента России Юрием Ушаковым и руководством Совета безопасности.

"Основные контакты Болтона состоятся в Совете безопасности РФ, с министром иностранных дел, он также пообщается с помощником президента Ушаковым. Но будет также принят и президентом Путиным", - сказал он.

Представитель Кремля не стал называть вопросы, которые планируется затронуть на встрече, а также будет ли она подготовкой к двусторонним переговорам Путина и президента США Дональда Трампа. "Давайте дождемся этой встречи. По итогам этого приема Болтона Путиным мы попросим Ушакова кратко проинформировать журналистов", - добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что президент России также планирует вручить в Кремле госнаграды, а также проведет ряд рабочих встреч.

Поездка Болтона в Москву

Как сообщалось ранее, Болтон обсудит в среду в Москве вопросы двусторонних отношений, международные проблемы и разоруженческую тематику. Главной темой его встреч, вероятно, станет подготовка саммита России и США, который может состояться уже в ближайшие недели. О том, что эта тема будет обсуждаться, ранее сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки в своем Twitter.

Ранее Песков заявлял, что в повестке визита помощника лидера США будут темы разоружения, двусторонние отношения, а также региональная проблематика и международная стабильность.