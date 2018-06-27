Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков подтвердил встречу Путина и Болтона в Кремле

Политика
27 июня, 12:07 дата обновления: 27 июня, 12:30 UTC+3

Пресс-секретарь российского лидера не стал называть вопросы, которые планируется затронуть на встрече

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Кремле встречу с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Смотрите также

Эксперт: ни Россия, ни США не пойдут на уступки друг другу во время визита Болтона

Россия и США могут провести консультации по Сирии во время визита Болтона

Песков не комментирует сообщения о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки

"Президент примет Болтона в Кремле, такая беседа сегодня состоится", - сказал Песков. Он напомнил, что у помощника президента США намечено сегодня несколько встреч в Москве, в том числе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, помощником президента России Юрием Ушаковым и руководством Совета безопасности.

"Основные контакты Болтона состоятся в Совете безопасности РФ, с министром иностранных дел, он также пообщается с помощником президента Ушаковым. Но будет также принят и президентом Путиным", - сказал он.

Представитель Кремля не стал называть вопросы, которые планируется затронуть на встрече, а также будет ли она подготовкой к двусторонним переговорам Путина и президента США Дональда Трампа. "Давайте дождемся этой встречи. По итогам этого приема Болтона Путиным мы попросим Ушакова кратко проинформировать журналистов", - добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что президент России также планирует вручить в Кремле госнаграды, а также проведет ряд рабочих встреч.

Поездка Болтона в Москву

Как сообщалось ранее, Болтон обсудит в среду в Москве вопросы двусторонних отношений, международные проблемы и разоруженческую тематику. Главной темой его встреч, вероятно, станет подготовка саммита России и США, который может состояться уже в ближайшие недели. О том, что эта тема будет обсуждаться, ранее сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности Гарретт Марки в своем Twitter.

Ранее Песков заявлял, что в повестке визита помощника лидера США будут темы разоружения, двусторонние отношения, а также региональная проблематика и международная стабильность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Болтон, Джон Ушаков, Юрий Викторович Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Последний срок для выплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы истекает 30 июня
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости