Песков: новые нюансы по делу осужденного в РФ Сенцова - это не вопрос Кремля

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать, как информация, озвученная на конференции ОБСЕ о якобы передаче взрывчатки осужденному в РФ за терроризм режиссеру Олегу Сенцову, может повлиять на решение о его помиловании.

"Я не могу сказать. Есть определенная процедура помилования, Сенцов осужден по достаточно тяжкой статье, его вина признана судом, а эти нюансы - это не вопрос Кремля", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, могут ли эти новые обстоятельства дела оказать влияние на решение о помиловании Сенцова, если он подаст такое прошение.

Как ранее сообщили некоторые российские и украинские СМИ, во вторник на конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине неизвестный мужчина заявил, что в 2014 году ввез на территорию Крыма некие предметы, из-за которых впоследствии осудили Сенцова. При этом, по данным СМИ, из контекста речи неизвестного следует, что речь шла о взрывчатке. Мужчина, согласно публикациям, также заявлял, что Сенцову якобы известна некая информация, "которая не выгодна Киеву".