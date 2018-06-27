Представитель РФ в ОЗХО: вопрос о выходе России из организации не рассматривается

ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не сможет существовать без России. Вопрос выхода РФ из организации сейчас не рассматривается, заявил в среду в Гааге, отвечая на вопрос ТАСС, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, который в качестве главы российской делегации принимает участие в закрытой сессии конференции государств - членов Конвенции о запрещении химического оружия.

"Россия вносит сейчас колоссальный вклад в деятельность организации. Сама организация без России невозможна. Вопрос о выходе сейчас не рассматривается", - отметил он.

Каламанов также уточнил, что пять стран внесли поправки в британский проект мандата ОЗХО, все они направлены на исключение из него функции определения виновных в химических атаках. "Поправки, которые внесены государствами, из [британского] проекта решения исключают наделение ОЗХО атрибутивным механизмом (правом определения ответственности за химические инциденты - прим. ТАСС). Еще раз хотим подчеркнуть, что этой функцией обладает только СБ ООН. В принципе все пять поправок связаны только с этой позицией", - сказал он.

Комментируя ситуацию, глава российской делегации отметил, что "колоссальное количество государств воздерживаются при голосовании, ряд стран просто не присутствуют в зале". В то же время он подчеркнул, что со вторника увеличилось число стран, отказавшихся от полной поддержки британского проекта изменения мандата организации.

Система голосования в ОЗХО не учитывает голоса воздержавшихся государств, а решения принимаются простым сравнением числа проголосовавших "за" и "против", независимо от их соотношения к общему числу членов организации.

В то же время, как написал в Twitter британский постпред при ОЗХО Питер Уилсон, спецконференция уже проголосовала против принятия поправки Белоруссии, которая, по его выражению, должна была "распотрошить британский проект".

Голосование по изменению мандата ОЗХО состоится 27 июня в 14:30 по местному времени (15:30 мск).