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Заксобрание Петербурга не будет участвовать в выборе нового главы горизбиркома

Политика
27 июня, 13:05 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что глава петербургского избиркома Виктор Панкевич подал в отставку

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга не намерены влиять на процесс выбора нового главы городской избирательной комиссии после отставки Виктора Панкевича. Об этом в среду журналистам сообщил председатель заксобрания Вячеслав Макаров.

Накануне в пресс-службе ЦИК подтвердили, что Панкевич подал в отставку.

"Предпочитаю абсолютно не вмешиваться в работу городской избирательной комиссии. Ни одна фракция законодательного собрания не вмешивается в работу избирательной комиссии. Что касается кандидатов на пост [председателя горизбиркома], то они могут быть из любой сферы, которые соответствуют требованиям федерального законодательства", - сказал Макаров. Он не исключил, что на пост главы избиркома могут претендовать действующие члены комиссии, представители исполнительной и законодательной власти, бизнеса и других сфер, но от дальнейших комментариев отказался.

По данным избиркома Петербурга, Панкевич до 2 июля находится в отпуске. Он возглавлял городскую комиссию с мая 2016 года, сменив на посту Алексея Пучнина, работой которого также была недовольна Памфилова. До этого Панкевич возглавлял администрацию Красногвардейского района.

После выборов президента России 18 марта Центризбирком РФ проводил проверку в Петербурге. В частности, речь шла о 29 эпизодах возможного повторного голосования. Материалы по вероятным нарушениям на выборах в Петербурге были переданы ЦИК в СК РФ.

Новый глава избиркома может быть избран из числа действующих членов комиссии по предложению Центризбиркома путем голосования. Второй вариант - это назначение губернатором Петербурга нового члена городской комиссии по предложению ЦИК с дальнейшим голосованием по кандидатуре председателя, которую также должен предложить ЦИК.

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