Число чиновников в Удмуртии в 2018 году сократится на 15%

ИЖЕВСК, 27 июня. /ТАСС/. Количество работников государственных органов Удмуртии в 2018 году сократится на 15%, соответствующий указ за подписью главы республики Александра Бречалова опубликован на сайте правительства региона.

"Принять предложение правительства Удмуртской республики о сокращении в 2018 году предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики на 15%, - говорится в документе.

В указе отмечается, что сокращения проводятся "в целях повышения эффективности деятельности государственных органов Удмуртской республики и оптимизации".

Документом также предлагается рассмотреть вопрос об оптимизации численности в аналогичных пропорциях аппарата Госсовета Удмуртии, государственного контрольного комитета, аппарата уполномоченного по правам человека, а также Центризбиркома Удмуртии. Руководителям органов исполнительной власти дан двухнедельный срок на подготовку необходимых нормативных документов для сокращения.

В апреле, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства Удмуртии в 2017 году на расширенном заседании сессии Госсовета Удмуртии, Бречалов сообщил, что аппарат администрации главы и правительства республики до конца 2018 года будет сокращен на 30%. По его словам, в первую очередь будет сокращаться количество заместителей министров и начальников отделов.