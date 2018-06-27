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Кандидаты от 4 партий подали документы на участие в выборах главы Владимирской области

Политика
27 июня, 14:48 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 27, июня. /ТАСС

Для регистрации кандидатам необходимо до 25 июля преодолеть муниципальный фильтр

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ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/. Кандидаты от "Единой России", ЛДПР, Коммунистической партии социальной справедливости и партии "Народ против коррупции" подали в избирательную комиссию Владимирской области документы на выдвижение на выборы губернатора. Об этом сообщила в среду пресс-служба комиссии.

"По состоянию на 11:30 27 июня 2018 года на должность губернатора Владимирской области выдвинули свои кандидатуры четыре человека: Орлова Светлана Юрьевна (Владимирское региональное отделение партии "Единая Россия"), Сипягин Владимир Владимирович (Владимирское региональное отделение ЛДПР), Алтухов Иван Павлович (Коммунистическая партия социальной справедливости), Леонтьев Александр Геннадьевич (Владимирское региональное отделение партии "Народ против коррупции"), - сказали в облизбиркоме.

Как сообщалось ранее, первой документы в избирательную комиссию Владимирской области 21 июня подала действующая глава региона Светлана Орлова. Кандидатам для регистрации необходимо до 25 июля преодолеть муниципальный фильтр, заручившись поддержкой 134 муниципальных депутатов.

Выборы губернатора региона пройдут в единый день голосования, 9 сентября 2018 года.

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