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Путин принял помощника Трампа по нацбезопасности Болтона

Политика
27 июня, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

С российской стороны в беседе принимают участие помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял в Кремле помощника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Встреча проходит в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля. В беседе с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

Ранее в среду Лавров и Болтон провели отдельную встречу. Она состоялась за закрытыми дверями, без присутствия журналистов, и продлилась около двух часов.

Также в среду с Болтоном встретился первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов. Как сообщили в пресс-службе Совбеза, на встрече речь шла о перспективах взаимодействия России и США по линии советов безопасности двух стран.

В ходе контактов Болтона в РФ обсуждаются вопросы российко-американских отношений, в том числе в контексте подготовки возможной встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович Лавров, Сергей Викторович
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