Более 110 подписей собрали кандидаты в мэры Москвы на встречах с муниципальными депутатами

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Кандидаты на пост мэра Москвы получили суммарно 112 подписей муниципальных депутатов по итогам двух встреч, организованных Советом муниципальных образований столицы, сообщается на сайте совета.

Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать в поддержку подписи не менее 110 местных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Таким ресурсом по итогам прошедших в прошлом году муниципальных выборов обладает только "Единая Россия". Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

"Претенденты на пост мэра собрали большее число подписей, чем на прошлой встрече. По итогам первой встречи 46 муниципальных депутатов выразили свою поддержку кандидатам, по итогам второй - 66 муниципальных депутатов. При этом первую встречу с кандидатами посетило более 200 муниципальных депутатов, вторую - 300 депутатов", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте совета, после первой встречи, которую посетило 10 кандидатов, наибольшее количество подписей получили Илья Свиридов от "Справедливой России" (16), самовыдвиженец Антон Красовский (13) и Вадим Кумин от КПРФ (11). По итогам второй встречи, на которую пришло 16 кандидатов, в лидерах по сбору подписей также остался Свиридов (18), Кумин (15) и кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (10 подписей).

По данным на 27 июня, 30 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника. Каждому претенденту для регистрации кандидатом необходимо преодолеть муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку подписи не менее 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.