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Главу Новокуйбышевского горкома КПРФ выдвинули на довыборы в Госдуму в Самарской области

Политика
27 июня, 17:13 UTC+3 САМАРА САМАРА 27, июня. /ТАСС

Единоросс Надежда Колесникова, избранная по округу №158 в регионе, в июне сложила свои полномочия в связи с переходом на другую работу

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САМАРА, 27 июня. /ТАСС/. КПРФ выдвинула кандидатом на довыборы в Госдуму в Самарской области первого секретаря Новокуйбышевского горкома партии Михаила Абдалкина, сообщила в среду пресс-служба регионального избиркома.

В июне сложила полномочия единоросс Надежда Колесникова, избранная по округу №158 в Самарской области. Как пояснили ранее ТАСС во фракции "Единая Россия", она оставила депутатское кресло в связи с переходом на другую работу.

"По итогам прошедшего в Москве заседания президиума центрального комитета КПРФ кандидатом от партии на дополнительных выборах депутата по одномандатному избирательному округу №158 стал первый секретарь Новокуйбышевского горкома КПРФ Михаил Абдалкин", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Самарское региональное отделение партии "Единая Россия" 19 июня на партийной конференции поддержало кандидатуру советника директора Росгвардии Александра Хинштейна для участия в довыборах в Госдуму от Самарской области. Довыборы пройдут 9 сентября.

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