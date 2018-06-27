ЦИК отказал СПЧ в проверке на участках с "аномальными" результатами выборов президента

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центризбирком России ответил отказом на предложение Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) перепроверить результаты выборов президента на некоторых избирательных участках в нескольких регионах, где были выявлены "статистические аномалии". Это следует из ответа председателя ЦИК Эллы Памфиловой, опубликованного в среду на сайте совета.

СПЧ в среду опубликовал на своем сайте вторую часть консолидированного доклада мониторинговой рабочей группы совета, которая вела наблюдение за выборами президента России 18 марта. В приложениях содержится письмо главы СПЧ Михаила Федотова в ЦИК, направленное через несколько дней после выборов, и ответ Памфиловой на него, датированный 26 апреля.

Федотов отметил, что наблюдатели мониторинговой группы не зафиксировали нарушения, способные сколько-нибудь существенно повлиять на результаты выборов. При этом СПЧ попросил ЦИК "обратить внимание на некоторые статистические аномалии, когда в пределах одной и той же территориальной избирательной комиссии практически совпадает процент голосов, поданных за победившего кандидата во всех участковых избирательных комиссиях или в большинстве из них". Такие аномалии представители мониторинговой группы выявили в Кемеровской области, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

"По мнению ряда членов мониторинговой рабочей группы СПЧ, подобные совпадения выглядят странными и наводят на мысль о целесообразности дополнительной проверки результатов голосования на этих избирательных участках (путем сверки видеозаписей и списков избирателей, а при необходимости - пересчета голосов")", - написал Федотов.

Памфилова ответила, что в соответствии с законом основанием для пересчета голосов является выявление ошибок или несоответствия в протоколах об итогах голосования или возникновение сомнений в правильности составления протоколов. "Так как в вашем обращении не приводятся конкретные факты нарушений норм избирательного законодательства, оснований для проведения соответствующей проверки, тем более повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках, ЦИК РФ не усматривается", - говорится в письме. Памфилова отметила, что изучение предполагаемых "статистических аномалий" не входит в полномочия Центризбиркома. В заключение она порекомендовала мониторинговой группе СПЧ при подготовке доклада "руководствоваться только проверенными фактами, подтвержденными документально, и обоснованными выводами".

Выборы президента РФ состоялись 18 марта, по их итогам при явке 67,5% на высший государственный пост страны переизбрался Владимир Путин. Он набрал 76,69% голосов.