Ушаков рассказал, как будет организована встреча Путина и Трампа

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, подробности будут объявлены в четверг, 28 июня. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков после встречи главы российского государства и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

"Этот вопрос [о саммите] между нашими странами обсуждается достаточно давно, он обсуждается по закрытым каналам. Могу сказать, что достигнута договоренность о проведении саммита, даже договоренность о времени и месте его проведения, и об этом, очевидно, мы совместно с американскими коллегами объявим завтра", - сказал Ушаков в среду.

Помощник президента уточнил лишь, что лидеры встретятся в "комфортном" месте в третьей стране. "До встречи [Болтона с Путиным] были проведены закрытые контакты, в ходе которых согласовывались параметры и возможность такой встречи [российского и американского лидеров]", - сказал Ушаков. По его словам, "выбрано очень удобное место и для нас, и для американской стороны". "Это третья сторона", - добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, были ли дискуссии касательно места проведения саммита, помощник президента заявил, что переговоры носили закрытый характер и он не имеет права вдаваться в детали.

Саммит будет рассчитан на несколько часов, полагает Ушаков. "Это [встреча], наверное, несколько часов займет", - отметил он. "Наверное, президенты встретятся в середине дня. Несомненно, будет беседа тет-а-тет, также предусматривается, наверное, какое-то протокольное мероприятие, скорее всего рабочий завтрак и совместная пресс-конференция", - предположил он.

Саммит с прицелом на результат

Ушаков предположил, что Путин и Трамп по итогам саммита могут принять совместное заявление.

"Шла речь о том, что президенты могут договориться о совместном заявлении, которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене, и в плане обеспечения международной стабильности и безопасности", - сообщил он.

По его словам, приоритетными являются несколько крупных тем саммита: стратегическая стабильность, борьба с международным терроризмом, региональная проблематика, включающая в себя все конфликтные ситуации в мире и возобновление двусторонних отношений.

"Все эти темы принципиально важны и для нас, и для американцев, - сказал Ушаков. - Но если говорить о темах, которые могут обсуждаться [на саммите] я могу только предположить - это, наверное, будет ситуация в двусторонних отношениях, это, наверное, сирийское урегулирование и международная стабильность и разоруженческое досье".

С учетом такой повестки проходила и беседа Путина с Болтоном. "Обсуждались российско-американские отношения, в том числе в контексте подготовки саммита Путин - Трамп", - сказал Ушаков.

Послание Трампу

Ушаков также сообщил, что Путин на словах передал послание Трампу. "Наш президент довел до Джона Болтона некоторые мысли, которые предназначены для передачи исключительно Трампу. Беседа носила характер переговоров, ничего письменно не передавалось", - подчеркнул он.

Говоря об устном послании, Ушаков пояснил, что "это было пожелание успехов, всего самого доброго, и так далее". "В конце наш президент как раз подчеркнул, что он придает предстоящей встрече очень большое значение и будет к ней готовится, и передал привет Трампу", - подчеркнул представитель Кремля.

Обсуждение продолжается

Ушаков добавил, что планирует в среду продолжить обсуждение с Болтоном деталей предстоящего саммита.

"Я сегодня еще буду встречаться с Болтоном, и мы условимся конкретно, как это лучше сделать [объявить о деталях саммита Путин-Трамп]", - сказал представитель Кремля журналистам. Помощник российского лидера подчеркнул, что саммит Путина и Трампа является чрезвычайно важным мероприятием.

"Эта встреча давно планировалась, она имеет огромное значение и для России, и для Америки в двустороннем плане. Но она имеет огромное значение и для всей международной обстановки, - заявил Ушаков. - Я думаю, что это будет главное международное событие этого лета".