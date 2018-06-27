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Путин заявил Болтону о невмешательстве РФ в американские выборы

Политика
27 июня, 17:20 UTC+3

Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, с российской стороны было четко заявлено, что РФ в электоральные процессы США не вмешивалась

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе беседы в Кремле с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о невмешательстве Москвы в американские выборы. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встречи.

"Да, эта тема упоминалась, очень кратко, - сказал Ушаков. - С нашей стороны было четко заявлено, что российское государство в электоральные процессы США не вмешивалось, не вмешивается и, тем более, не вмешивалось в выборы 2016 года".

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Персоны
Болтон, Джон Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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