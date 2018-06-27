Путин заявил Болтону о невмешательстве РФ в американские выборы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе беседы в Кремле с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил о невмешательстве Москвы в американские выборы. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встречи.

"Да, эта тема упоминалась, очень кратко, - сказал Ушаков. - С нашей стороны было четко заявлено, что российское государство в электоральные процессы США не вмешивалось, не вмешивается и, тем более, не вмешивалось в выборы 2016 года".