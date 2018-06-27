Грызлов: возвращение к политическому процессу остается приоритетом контактной группы

МИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Возвращение к повестке политического урегулирования в Донбассе остается приоритетом в работе контактной группы. Об этом сообщил по итогам очередного заседания в Минске полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Мы призвали киевскую сторону конфликта не подчинять вопросы политического урегулирования в Донбассе фактически начавшейся на Украине кампании по выборам президента, - сказал он. - Убежден, что прогресс в политическом урегулировании объективно выгоден всем здоровым политическим силам Украины".

По его мнению, "нет никаких рациональных причин для упорного торможения реализации мер, четко обозначенных в минских соглашениях - введения особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера" и амнистии для всех участников конфликта с обеих сторон".

"Только полное и последовательное выполнение минских договоренностей способно принести безопасность и экономическое восстановление Донбасса", - подчеркнул Грызлов. Он также проинформировал, что на встрече обсуждались также вопросы разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганская.

"Дальнейший прогресс непосредственно связан с согласием Украины отвести силы и средства, - указал Грызлов. - При этом ЛНР подтверждает готовность выполнения обязательств по разведению на этом участке. СММ ОБСЕ неоднократно фиксировала соблюдение необходимых условий, в соответствии с подписанными документами. Но, несмотря на это, разведение так и не состоялось. ВСУ постоянно срывают этот процесс по надуманным причинам".