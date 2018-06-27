Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров: новый полпред повысит уровень социально-экономического развития регионов СКФО

Политика
27 июня, 18:09 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, июня. /ТАСС

По словам главы Чечни, Матовников будет профессионально решать поставленные президентом задачи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 27 июня. /ТАСС/. Назначенный полпредом президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе боевой генерал Александр Матовников будет способствовать повышению уровня социально-экономического развития регионов СКФО. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзана Кадыров.

"Александр Анатольевич является прекрасным организатором, требовательным руководителем. Уверен, что в должности полпреда президента России в СКФО Александр Анатольевич будет способствовать повышению уровня социально-экономического развития регионов, а также профессионально решать поставленные Президентом страны задачи. Мы готовы тесто взаимодействовать с новым полпредом", — написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, Матовников внес большой вклад в борьбу с терроризмом в России.

"Мы с Александром Анатольевичем познакомились в 1999 году, в самое тяжелое время, когда тысячи международных террористов объявили нашему народу и всей России коварную и безжалостную войну. Он лично принимал участие в проведении сложных спецопераций, сопряженных с риском для жизни. Александр Анатольевич внес большой вклад в борьбу с терроризмом в нашей стране и за ее пределами. Он командовал мероприятиями по освобождению заложников и нейтрализации особо опасных преступников в целом ряде городов", — сказал Кадыров.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от должности полпреда в СКФО Олега Белавенцева, назначив на этот пост заместителя командира Сил специальных операций, генерал-лейтенанта Александра Матовникова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Матовников, Александр Анатольевич
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ушаков рассказал, как будет организована встреча Путина и Трампа
2
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
3
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
4
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Глава делегации России сравнил ОЗХО с получившим пробоину "Титаником"
7
Полиция Москвы установила таксиста, подозреваемого в попытке изнасилования пассажирки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости