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Глава делегации России сравнил ОЗХО с получившим пробоину "Титаником"

Политика
27 июня, 18:05 UTC+3 ГААГА ГААГА 27, июня. /ТАСС

Георгий Каламанов заявил, что многим странам стоит одуматься

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ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Ситуация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сравнима с получившим пробоину "Титаником", который уже начал тонуть. Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, который возглавлял российскую делегацию на конференции в Гааге государств - членов Конвенции о запрещении химического оружия.

"Ситуацию в ОЗХО можно сравнить с "Титаником", который получил пробоину и начал тонуть", - считает он. Многим странам следует "одуматься и понять, что решения, которые они принимают, имеют серьезное значение для мирового порядка", - добавил Каламанов.

"Если посмотреть, в целом, наблюдается раскол в организации, как по электоральным группам, так и по будущему существованию этой организации. Речь идет о том, что Россия и многие страны, выступавшие против британского решения, играли в организации серьезную роль, начиная от финансирования и заканчивая экспертной поддержкой", - отметил он.

Реализация британского проекта мандата ОЗХО начнется в ноябре

"В ноябре пройдет обзорная сессия конференции государств - участниц Конвенции о запрещении химического оружия. До этого момента сменится гендиректор организации, которому в соответствии с этим решением будет поручено подготовить алгоритм по реализации британского решения", - также сообщил Каламанов.

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Персоны
Каламанов, Георгий Владимирович
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