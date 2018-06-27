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МИД РФ обвинил ОБСЕ в безответственности из-за недопуска Примакова на конференцию в Киеве

Политика
27 июня, 18:27 дата обновления: 27 июня, 19:00 UTC+3

Как сообщил сам телеведущий, ему было заявлено, что он "несет угрозу безопасности Украины"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. В ОБСЕ безответственно подошли к организации конференции по свободе слова в Киеве 26 июня, на которую украинские власти не пустили российского телеведущего Евгения Примакова. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

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"Отмечаем безответственный подход ОБСЕ к организации и проведению подобных мероприятий, на которые не допускают заявленных авторитетных участников, одновременно превращая конференцию в площадку для искусственной политизации проблематики свободы слова", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Украинские пограничники во вторник, 26 июня, не впустили в страну российского телеведущего Евгения Примакова по его прибытии в аэропорт Борисполь. Кроме того, журналисту запретили въезд в страну на пять лет. По словам Примакова, ему было заявлено, что он "несет угрозу безопасности Украины", а конкретную причину отказа во въезде власти не объяснили. Телеведущий уточнил, что планировал принять участие в экспертной конференции ОБСЕ по свободе СМИ в Киеве.

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