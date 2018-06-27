Партия "Яблоко" обжаловала решение суда о выдвижении Митрохина кандидатом в мэры Москвы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Юристы партии "Яблоко" направили в Мосгорсуд частную жалобу на решение Замоскворецкого суда о приостановке решений бюро партии о выдвижении главы московского отделения Сергея Митрохина кандидатом в мэры Москвы. Об этом ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Юристы "Яблока" направили в Мосгорсуд частную жалобу на решение Замоскворецкого районного суда, который приостановил действие решений руководящих органов партии об отмене выдвижения Сергея Митрохина в мэры Москвы. Партия ходатайствует о немедленном рассмотрении этой жалобы", - сказал Яковлев. Ранее Митрохин направил в Замоскворецкий суд Москвы жалобу об отмене решений бюро по выдвижению его конференцией московского отделения кандидатом в мэры столицы.

Конфликт в "Яблоке"

Противоречия, возникшие между Митрохиным и бюро "Яблока", связаны с выдвижением кандидатуры от партии на выборах Москвы.

Традиционной процедурой для партии является выдвижение кандидатов на выборы глав регионов партийной конференцией. При этом кандидат выбирается региональной конференцией из числа лиц, согласованных бюро партии или его исполкомом.

Однако для предстоящих выборов столичного градоначальника в 2018 году в партии было принято решение о проведении предварительного голосования (так называемых праймериз). По итогам праймериз, результаты которых были оглашены 4 июня, победу на них одержал глава муниципального округа "Тверской" Яков Якубович. Но практически сразу после оглашения результатов Якубович отказался от выдвижения.

В связи с этим партией было принято решение о применении традиционного порядка выдвижения кандидата от "Яблока".

22 июня большинство делегатов конференции столичного отделения партии "Яблоко" проголосовало за выдвижение кандидатом в мэры Москвы председателя московского отделения Сергея Митрохина. Однако в партии указали, что в соответствии с уставом кандидатов для участия в выборах глав субъектов РФ выдвигает региональное отделение решением конференции или общего собрания только из числа лиц, предварительно согласованных бюро партии или исполкомом бюро. Для общего собрания бюро согласовало две кандидатуры - главы муниципального округа "Гагаринский" Елены Русаковой и Митрохина, а для конференции московского отделения исполком бюро партии предложил только кандидатуру Русаковой. Общее собрание отделения сорвалось 20 июня из-за отсутствия кворума, а на конференции кандидатура Русаковой не набрала необходимого числа голосов делегатов для выдвижения.

Митрохин 23 июня сообщил ТАСС, что подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения на пост мэра города, эту информацию агентству подтвердил член комиссии Дмитрий Реут. 25 июня бюро "Яблока" отменило решение конференции московского отделения партии о выдвижении Митрохина, указав на несколько нарушений, в том числе на внесение в бюллетень для голосования кандидатуры Митрохина вопреки решению исполкома бюро.

26 июня бюро партии приняло постановление, в соответствии с которым запланированная на 27 июня конференция московского отделения может выдвинуть кандидатом в мэры лишь Русакову. "Яблоко" также официально уведомило Мосгоризбирком о постановлении федерального бюро, отменившего решение конференции о выдвижении Митрохина.

В тот же день Митрохин подал в суд, сославшись на то, что бюро партии нарушило устав. Он потребовал отменить решение бюро, аннулировавшего решение конференции московского отделения о его выдвижении в мэры Москвы.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пояснил журналистам, что комиссия рассмотрит вопрос о легитимности участия Митрохина в кампании на стадии подачи документов на регистрацию, претензий же по сданному им при выдвижении пакету документов у избиркома нет.

В свою очередь Рыбаков заявил, что иск Митрохина к партии наносит ей "политический ущерб". Суть заявления Рыбакова заключается в том, что устав партии предусматривает, что "при принятии руководящим органом структурного подразделения партии решений, наносящих политический ущерб партии, деятельность этого руководящего органа или председателя структурного подразделения партии может быть приостановлена".

Кроме того, Рыбаков заявил, что судьбу Митрохина решит съезд партии. По словам зампредседателя партии, "Митрохин - член политкомитета, избранного съездом, и вопрос о его исключении из партии может решать только съезд". Съезд партии должен состояться в декабре 2019 года.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.