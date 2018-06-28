Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки, сообщили в Кремле. Cтороны обсудят состояние и перспективы развития отношений двух стран и актуальные международные вопросы. ТАСС напоминает, чем закончились предыдущие переговоры Путина и Трампа, и объясняет, чего ожидать от предстоящей встречи.

Первая встреча: конкретные договоренности

Первая личная встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля 2017 года в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге. Она проходила на фоне ухудшения американо-российских отношений, начавшегося еще при предыдущей администрации Барака Обамы в 2014 году, и продолжающегося в США расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Переговоры лидеров, в которых также участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и экс-госсекретарь Рекс Тиллерсон, продолжались 2 часа 15 минут (вместо запланированных 30–45 минут). Из них 40 минут, как утверждается, были посвящены "вмешательству в выборы". По словам Путина, Трамп принял к сведению доводы о том, что никакого вмешательства не было, и, "вероятно, согласился с ними".

Внимание также было уделено положению в Сирии и на Украине, корейской ядерной проблеме, борьбе с терроризмом, проблематике кибербезопасности. По некоторым из этих вопросов удалось выйти на конкретные договоренности. Так, было объявлено о прекращении огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, при этом США и Россия взяли на себя обязательства обеспечить выполнение режима прекращения огня. Кроме того, президенты договорились о создании двустороннего канала связи между представителями РФ и США для продвижения урегулирования на Украине, о создании специальной двусторонней рабочей группы по вопросами кибербезопасности, а также об упрощении процесса назначения новых послов.

Журналисты, освещавшие переговоры, сошлись во мнении, что лидеры России и США нашли общий язык. По словам Тиллерсона, "между ними сложилась позитивная химия".

Вторая встреча: "на ногах"

Трамп и Путин встретились вновь 10 ноября 2017 года на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге. Полноценного разговора не состоялось — лидеры двух стран лишь сфотографировались и пожали друг другу руки. На официальный ужин Трамп и Путин последовали отдельно. 11 ноября у них все-таки получилось кратко пообщаться по пути на церемонию фотографирования лидеров экономик АТЭС.

С самого начала вокруг этой встречи было много неопределенности. Президент США заявил о том, что может пересечься со своим русским коллегой, 3 ноября. За день до начала саммита помощник главы российского государства Юрий Ушаков назвал дату встречи — 10 ноября. Но затем он уточнил, что разговор Трампа и Путина может состояться "на ногах", поскольку от американской стороны "поступают противоречивые сигналы".

На итоговой пресс-конференции Путин объяснил срыв полноценных переговоров протокольными сложностями. "Что касается отдельной встречи с господином Трампом, во-первых, это было связано с графиком работы господина Трампа и с моим графиком. И с определенными формальностями протокола, с которыми нашим командам, к сожалению, справиться не удалось", — сказал глава российского государства. "Ну, будут наказаны за это", — добавил он с улыбкой.

По словам Путина, "ничего страшного не произошло" и "все, что хотели, мы обсудили". "К сожалению, мало времени, пока не удается более подробно поговорить по всему комплексу наших отношений, а там есть о чем поговорить — и в сфере безопасности, и в сфере экономического взаимодействия, которое у нас практически на нуле сегодня", — сказал Путин.

"Поэтому нам, безусловно, нужно будет найти возможность и нашим командам, и на уровне президентов сесть и поговорить по всему комплексу наших отношений", — заключил российский лидер.

Третья встреча: как готовилась и чего ожидать

В последующие месяцы никаких конкретных шагов для организации саммита предпринято не было, и, как указал Ушакова, "этот вопрос повис в воздухе". В интервью австрийской телерадиокомпании ORF Путин не стал давать прямой ответ на вопрос о том, почему сложилась такая ситуация. "Это нужно спросить у наших коллег из Соединенных Штатов, — ответил он. — На мой взгляд, это является следствием внутриполитической борьбы в США".

Тем не менее после саммита АТЭС Трамп и Путин несколько раз переговаривались по телефону: трижды в 2017 году (21 ноября, 15 декабря и 17 декабря) и дважды в 2018-м (12 февраля, 20 марта). Во время последней беседы обсуждался вопрос организации возможной встречи. Более того, весной в Белом доме неоднократно заявляли о том, что Трамп по-прежнему хочет провести саммит с Путиным, хотя окончательных планов по этому нет.

По информации CNN, Трамп спрашивал у канцлера ФРГ Ангелы Меркель, как ему лучше взаимодействовать с главой российского государства. Источники телеканала утверждают, что разговор Трампа и Меркель местами был напряженным и неясно, какой совет могла дать президенту США канцлер ФРГ. "Официальные лица дали понять, что президент временами на самом деле, как казалось, не слушал ответов", — отметили в CNN.

WSJ пишет, что за подготовку к новому саммиту взялся посол США в РФ Джон Хантсман. "Посол Хантсман долгое время — несколько месяцев — работает над этим проектом: организацией встречи Путина и Трампа", — сообщили источники газеты. По их данным, в центре внимания такого саммита, вероятно, будут находиться Сирия, Украина и вопросы, касающиеся контроля над ядерными вооружениями. В ходе встречи Вашингтон намерен не торговаться, а вести переговоры с РФ касательно "конкретных вещей", заявил источник WSJ.

По словам вице-президента США Майкла Пенса, темами для обсуждения станут "экономические связи с США и Россией и странами мира", а также вмешательство в американские выборы. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который посетил Москву для подготовки к встрече, убежден, что в повестке предстоящего саммита также будет возвращение России в G8.

В числе тем, представляющих взаимный интерес для РФ и США, эксперты также выделяют работу по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). "Взаимное продление договора было бы легкой, но значимой победой и, вполне возможно, заложило бы основу для более всеобъемлющих переговоров о контроле над вооружениями в будущем", — отметил научный сотрудник аналитической организации Defence Priorities Дэниел Дипетрис. Аналитик также констатировал, что к важным для обеих сторон темам относится денуклеаризация Корейского полуострова.

Перспективы предстоящего саммита туманны, указывает директор Института США и Канады (ИСК) РАН Валерий Гарбузов. "От встречи Путина с Трампом, даже если она и состоится, вряд ли можно ожидать каких-либо прорывов. В какой-то степени такая встреча даже бессмысленна — они просто встретятся, Владимир Путин еще раз убедится в том, что Дональд Трамп хочет что-то изменить в отношениях с Россией, но ничего не может для этого сделать, — сказал он. — Не думаю, что эта встреча закончится подписанием каких-то договоренностей".

Однако сам факт проведения полноформатной встречи на высшем уровне уже станет важным событием, подчеркнул программный директор дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев. "Таких саммитов не проводилось уже очень давно. И с учетом того, какой был негативный фон вокруг отношений Трампа и России и в целом между странами, это, конечно, шаг вперед. Лидеры все-таки проведут детальную двустороннюю встречу, то есть не на полях, не в рамках какого-то другого мероприятия", — пояснил эксперт.

Нейтральная территория

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе последнего телефонного разговора Путин и Трамп обсуждали, что Вена может стать одним из городов проведения их двусторонней встречи. В Белом доме также назвали Австрию вероятной площадкой для саммита. Источники WSJ утверждают, что во время встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем президент РФ якобы говорил о возможности организации саммита в Вене летом этого года. Как утверждает газета, Курц заявил российскому лидеру, что свяжется с Трампом по этому поводу. Позднее в Белом доме подтвердили корреспонденту ТАСС, что Вена довела до сведения американской администрации свою готовность стать площадкой для саммита.

О возможности принять саммит в интервью ТАСС говорила министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, нормализация отношений России и США поможет решить целый ряд региональных и глобальных вопросов, и Вена наилучшим образом подходит на роль платформы для диалога на высшем уровне. Министр напомнила о встрече в Вене в 1961 году президента США Джона Кеннеди и председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущева, а также о подписании Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) Джимми Картером и Леонидом Брежневым в 1979 году, которое произошло в австрийской столице.

Однако в преддверии визита Болтона в СМИ появились сообщения о том, что встреча Путина и Трампа состоится не в Вене, а в Хельсинки. Президент США также предположил, что переговоры могут состояться после саммита НАТО, возможно в столице Финляндии. "Вероятно, встретимся во время моей поездки по Европе", — сообщил он 27 июня. На следующий день Кремль официально подтвердил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

Как ранее заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, выбранное место проведения саммита является очень удобным для обеих сторон. Он добавил, что, как ожидается, встреча продлится несколько часов — планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а- тет и совместная пресс-конференция. Ушаков предположил, что Путин и Трамп по итогам саммита могут принять совместное заявление, "которое могло бы обрисовать дальнейшие шаги двух сторон и в плане улучшения двусторонних отношений, и в плане совместных действий на международной арене, и в плане обеспечения международной стабильности и безопасности".

Артур Громов