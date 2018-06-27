Постпред РФ: Западу помогли голосовать в ОЗХО делегации островных государств

ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Китай, Индия, ЮАР были среди стран, поддержавших позицию России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), тогда как Западу помогли голосовать многочисленные делегации островных государств. Об этом сообщил журналистам постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин по итогам завершившейся в Гааге в среду конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия, на которой был принят британский проект о наделении ОЗХО правом определения виновных в химатаках.

"В зале заседаний оказалось много делегаций островных государств, которые буквально наводнили этот зал. Острова Кука, Соломоновы Острова, Фиджи, Сент-Китс и Невис и все они с трогательным единодушием стали активно продвигать британские и американские тезисы. Злые языки поговаривают, что их западные спонсоры проплатили расходы этим делегациям, фактически организовав турпоездку в Гаагу, чтобы они обеспечили нужные результаты, - отметил Шульгин. - В то время как с нами в едином строю выступили Китай, Индия, Южная Африка, если вы сложите население этих стран вместе с Россией, будет ясно, какая часть человечества выступила против вредных планов западного лагеря".

Вето России

Изменение мандата ОЗХО принято, чтобы обойти вето России в Совете Безопасности ООН, передав ОЗХО часть его функций, заявил Шульгин.

"Наши западные партнеры с упорством, достойным лучшего применения, продавливают эту миссию. Ясно, почему они это делают, - хотят обойти российское вето в Нью-Йорке", - сказал он.

"Предлагая несвойственные функции технической организации, они собираются изъять из Совета Безопасности ООН часть функций и просто механически передать их сюда, в ОЗХО", - добавил дипломат.

Шульгин назвал "полным бредом" попытки передать полномочия СБ ОНН в ОЗХО. "Ничего в конвенции [по запрещению химоружия] нет, что бы позволяло ОЗХО заниматься такими функциями", - заявил он.

"Некогда успешная, заслужившая Нобелевскую премию мира ОЗХО являет собой сейчас жалкое зрелище политизации и раскола. Все это по вине британских и американских партнеров", - считает Шульгин.

Случаи шантажа

Западные государства оказывали давление на членов ОЗХО в ходе принятия решения об изменении ее мандата и наделении обвинительными функциями. Российской стороне известно и о случаях шантажа, заявил Шульгин.

"Сессия проходила в совершенно напряженном режиме. Наши западные партнеры играли явно не по правилам, оказывали беспрецедентное давление на другие страны. Дипломаты вот этой группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили, нам даже известны случаи открытого шантажа наших ближайших союзников", - заявил Шульгин.

Ранее ОЗХО приняла британский проект изменения своего мандата, наделяющий ее обвинительными функциями. По информации постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона, документ был принят при 82 голосах за и 24 против.

Согласно опубликованному в Twitter британского постпредства при ОЗХО тексту документа, поддержано решение о разработке секретариатом организации механизмов идентификации тех, кто использовал химоружие в Сирии за счет выявления информации о происхождении примененных веществ, в том числе даже в случаях, когда следователи ООН и ОЗХО не подготовили соответствующий доклад о происшествии.