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Небензя: внешние игроки подбивают подопечных к наступательным действиям в Сирии

Политика
27 июня, 19:43 дата обновления: 27 июня, 20:26 UTC+3

Представитель России при ООН подчеркнул, что Москва ведет работу над продвижением по пути политического урегулирования ситуации

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ООН, 27 июня. /ТАСС/. Некоторые внешние игроки намеренно подбивают подопечных к наступательным действиям на юго-западе Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации в этой ближневосточной стране.

"Некоторые внешние игроки не используют свое влияние, чтобы способствовать достижению замирения, а напротив подбивают своих подопечных на наступательные действия", - сказал он, комментируя обстановку на юго-западе Сирии. "Вряд ли это можно рассматривать как свидетельство настроя на взаимодействие в рамках деэскалации", - констатировал высокопоставленный дипломат.

Небензя информировал, что "в Сирии продолжается ликвидация остатков террористических отрядов", в то же время Россия ведет работу над продвижением по пути политического урегулирования. "Последовательно работаем с сирийскими сторонами, чтобы побудить их к реализации совместных наработок. На данном этапе речь идет в первую очередь о выполнении сформулированных на Конгрессе в Сочи рекомендаций о формировании конституционного комитета", - указал он.

"Правительство Сирии представило список делегатов, как мы понимаем, идет мыслительный процесс в стане оппозиции, сплоченность которой до сих пор вызывает вопросы", - отметил российский постпред.

Со своей стороны постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на заседании, заявил, что правительство Сирии перешло "от борьбы с террористами к борьбе с их посредниками, и теперь картина стала ясной". "Недавно террористические группировки перешли из лагеря и напали на город Дераа и другие районы, где присутствует сирийская армия", - пояснил он. "Террористы пошли из лагеря Эр-Рукбан и Эт-Танф, это две зоны, контролируемые американскими силами, как вы знаете. Разве не долг сирийской армии ответить на это нападение на две южные деревни и защитить сотни тысяч гражданских лиц?", - задался вопросом дипломат.

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Небензя, Василий Алексеевич
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