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Посольство РФ: продажа имущества Скрипаля сделает невозможным совместное расследование

Политика
27 июня, 20:38 дата обновления: 27 июня, 20:58 UTC+3

Ранее британские СМИ сообщали, что дома Скрипаля и сержанта полиции Ника Бэйли, а также другое принадлежащее им имущество, которое якобы оказалось зараженным, будут приобретены британскими властями

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ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Москва будет рассматривать продажу имущества экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля как преднамеренное усилие Лондона сделать невозможным совместное расследование с РФ инцидента в Солсбери. Об этом заявил в среду российским журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

"Любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, будь то дом Сергея Скрипаля, паб Mill или ресторан Zizzi, фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным", - заявил дипломат в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в британских СМИ о том, что дома Скрипаля и пострадавшего, согласно уверениям британских властей, во время инцидента в Солсбери сержанта полиции Ника Бэйли, а также другое принадлежащее им имущество, которое якобы оказалось зараженным, будут приобретены британскими властями на деньги налогоплательщиков в размере £1 млн (более $1,3 млн).

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Пресс-секретарь посольства сообщил, что российское дипломатическое представительство направило очередную ноту в МИД Великобритании с просьбой подтвердить информацию, которая появилась в воскресной газете The Sunday Times со ссылкой на сотрудников правительства Соединенного Королевства. По словам дипломата, британской стороне было предложено "сообщить, какие действия она собирается предпринять в отношении данного имущества, если подтвердятся планы правительства по его приобретению".

"Как мы уже неоднократно отмечали, российская сторона передала по официальным каналам свое предложение о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери. Ответа от британской стороны до сих пор не поступило ни по этому, ни по многим другим вопросам. Все это укрепляет нас во мнении, что дело об отравлении Скрипалей планомерно засекречивается британскими властями, которые, по сути, лишают международное сообщество возможности установить истинную картину произошедшего в Солсбери", - добавил представитель дипломатического представительства.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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