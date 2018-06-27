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Зампред "Яблока" обвинил Митрохина в срыве выдвижения кандидатов в депутаты в Новой Москве

Политика
27 июня, 21:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Николай Рыбаков назвал действия главы московского отделения партии политическим саботажем

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Конференция московского отделения партии "Яблоко", которая должна была в среду выдвинуть кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве не состоялась из-за отсутствия кворума, передает корреспондент ТАСС из зала заседания. Заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков в этой связи назвал действия главы московского отделения Сергея Митрохина политическим саботажем.

"Конференция московского отделения по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве сорвана. Я считаю это политическим саботажем и манипуляцией Митрохина и группы его поддержки, именно сторонники Серегя Митрохина саботируют конференцию", - сказал он ТАСС.

Выборы муниципальных депутатов в Новой Москве должны состояться 9 сентября, в единый день голосования.

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Единый день голосования - 2018
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Митрохин, Сергей Сергеевич
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