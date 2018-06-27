Зампред "Яблока" обвинил Митрохина в срыве выдвижения кандидатов в депутаты в Новой Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Конференция московского отделения партии "Яблоко", которая должна была в среду выдвинуть кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве не состоялась из-за отсутствия кворума, передает корреспондент ТАСС из зала заседания. Заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков в этой связи назвал действия главы московского отделения Сергея Митрохина политическим саботажем.

"Конференция московского отделения по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты в Новой Москве сорвана. Я считаю это политическим саботажем и манипуляцией Митрохина и группы его поддержки, именно сторонники Серегя Митрохина саботируют конференцию", - сказал он ТАСС.

Выборы муниципальных депутатов в Новой Москве должны состояться 9 сентября, в единый день голосования.