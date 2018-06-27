Источник: глава ярославских единороссов ушел в отставку за несоблюдение партийных решений

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президиум генсовета "Единой России" в среду принял отставку секретаря ярославского отделения партии Михаила Боровицкого, ее причиной стало "несоблюдение внутрипартийных решений". Об этом сообщил ТАСС источник в партии.

"Сегодня на заседании президиума генерального совета была принята отставка секретаря ярославского отделения партии", - проинформировал источник.

По его данным, "президиум счел недопустимым несоблюдение (Боровицким) внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции партии".

Собеседник процитировал секретаря генсовета Андрея Турчака, заявившего, что "партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей". "Позиция по любому вопросу должна проходить внутрипартийное обсуждение, затем обсуждение с гражданами и только потом публично выражаться в консолидированной позиции партии", - указал Турчак.

25 июня Ярославская областная дума, спикером которой является Боровицкий, подготовила обращение к Госдуме "о дополнительной проработке решения о повышении пенсионного возраста".

Между тем на прошедшей неделе секретарь генсовета единороссов напомнил однопартийцам о том, что за поддержкой пенсионной реформы к партии напрямую обратился ее председатель, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Турчак также обращал внимание, что партия запускает обсуждение пенсионной реформы и сбор содержательных предложений в регионах, указал партийный источник.

Пенсионная реформа

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) только в первом чтении. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.