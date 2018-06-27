Замглавы МИД РФ обсудил с главой МИД Австрии отношения России и ЕС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обсудил с главой МИД Австрии Карин Кнайсль отношения между Россией и Евросоюзом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"27 июня заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, находящийся в Вене для участия в ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности, был принят министром иностранных дел и интеграции Австрийской Республики Карин Кнайсль, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В ходе встречи состоялось обсуждение общеевропейской проблематики, состояния и перспектив отношений Россия - Евросоюз в период председательства Австрии в Совете ЕС".