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Путин подписал закон о ратификации договора с Туркменистаном о стратегическом партнерстве

Политика
27 июня, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Согласно документу, "стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Россией и Туркменистаном. Документ опубликован в среду на портале правовой информации.

Документом, подписанным в Ашхабаде 2 октября 2017 года, устанавливается, что "долгосрочные и стабильные отношения стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования и взаимного доверия".

В соответствии с договором, "стороны расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с терроризмом и иными проявлениями экстремизма, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, контрабандой и незаконным вывозом культурных ценностей, другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности".

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