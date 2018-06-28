Николай Патрушев обсудит в ЮАР с коллегами по БРИКС борьбу с терроризмом

ТАСС, 28 июня. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев начинает двухдневный визит в ЮАР, где примет участие во встрече с коллегами по БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"28-29 июня в Дурбане (ЮАР) состоится встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности", - говорится в сообщении. "Предполагается, что в ходе заседания будет рассмотрена проблематика взаимодействия государств БРИКС по противодействию терроризму и транснациональной организованной преступности, а также по обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий", - добавили в Совбезе.

Вторник и среду Патрушев провел в Луанде, где встретился с президентом Анголы Жоау Лоуренсу, а также принял участие в двусторонних консультациях по безопасности. Визит был посвящен вопросам двусторонней повестки дня, однако ряд из них перекликается с проблематикой, которая будет обсуждаться в ЮАР. Так, в Луанде среди тем встреч фигурировали и борьба с терроризмом, и информационная безопасность.

Секретарь Совбеза регулярно встречается с коллегами по БРИКС как на двусторонних встречах, так и на мероприятиях в формате "пятерки". Часто руководители Совбезов и спецслужб стран БРИКС встречаются в преддверии саммита лидеров. В частности, Патрушев и его коллеги собирались в Пекине в июле 2017 года. Тогда речь шла об энергобезопасности, вопросах миграции и борьбы с терроризмом.

Секретарь Совбеза РФ пригласил партнеров присоединиться к созданному ФСБ России международному банку данных по противодействию терроризму. "Благодаря участию в нем 33 иностранных спецслужб и ряда профильных международных организаций создан консолидированный массив информации по лицам, причастным к террористической деятельности, а также по террористическим и экстремистским группировкам", - сказал он.