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На выборы губернатора Подмосковья своих кандидатов выдвинули 11 партий

Политика
28 июня, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Все кандидаты подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти муниципальный фильтр

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Одиннадцать партий выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Московской области. Этап выдвижения завершился 27 июня. Таким образом, больше никто не сможет включиться в выборную гонку.

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"Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, партия "Национальный курс" - Александра Солонкина, "Парнас" - Алексея Дуленкова.

Все кандидаты подали документы в Мособлизбирком, теперь им предстоит пройти так называемый муниципальный фильтр: собрать 196 подписей депутатов и глав муниципальных образований.

Из выдвинувшихся кандидатов в предыдущих выборах главы Подмосковья в 2013 году участвовали Воробьев, Черемисов и Шингаркин. Они получили 78,94%, 7,72% и 2,52% голосов соответственно.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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