Небензя выразил удивление, что в ООН не заметили нарушение Вашингтоном резолюции по Ирану

ООН, 28 июня. /ТАСС/. Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил удивление тем, что в докладе генсека организации Антониу Гутерриша по резолюции 2231, принятой в поддержку иранской ядерной сделки, не содержится обвинений в адрес США в нарушении договоренности.

"Учитывая значимость односторонних действий США для СВПД, мы были крайне удивлены тем, что эта ситуация отмечена в докладе лишь мимоходом. Абсолютно непостижимо, как можно подготовить документ под названием "выполнение резолюции 2231" без какого-либо упоминания того факта, что восстановление Вашингтоном односторонних санкций является прямым нарушением не только его обязательств по СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе], но и самой резолюции 2231", - заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

При этом Небензя обратил внимание, что опубликованный в среду доклад генсека ООН по резолюции 2231 четко свидетельствует о выполнении Ираном своих обязательств по ядерной сделке. "Доклад генсекретаря является четким свидетельством безоговорочного соблюдения Ираном обязательств по СВПД, что неизменно подтверждается не только МАГАТЭ, но и секретариатом ООН, который, как следует из документа, не имеет свидетельств об обратном", - сказал он.

Российский постпред обратил внимание, чтобы ни один из приведенных в документе примеров якобы нарушения Ираном резолюции 2231 "не подтвержден в силу недостаточности сведений и отсутствия целостной доказательной базы". "Вновь вынуждены напомнить о недопустимости проведения секретариатом ООН каких-либо расследований без четкого на то мандата Совета Безопасности, - указал он.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.