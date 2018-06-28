"Ъ": Мосгоризбирком прокомментировал увеличение расходов на информирование о выборах мэра

ТАСС, 28 июня. Увеличение финансирования на информирование избирателей о выборах мэра Москвы связано с внедрением новых систем и возможностей для голосования. В связи с этим возникает необходимость разъяснить нововведения москвичам, сообщил в четверг глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов газете "Коммерсантъ".

"Главная причина увеличения затрат заключается в том, что до избирателей нужно довести новеллы избирательного законодательства: возможность голосования в других регионах, продление времени голосования до 22:00, внедрение системы "мобильного избирателя",- пояснил он.

Глава Мосгоризбиркома добавил, что с момента предыдущей избирательной кампании 2013 года "в два раза подорожала бумага, выросли цены на бензин". Он также подчеркнул, что увеличение затрат не связано с желанием повысить явку.

Как следует из информации на портале госзакупок, в настоящий момент на информирование избирателей о выборах мэра Москвы из бюджета выделено около 166 млн рублей. В частности, МГИК объявил о проведении трех открытых конкурсов на размещение информационных материалов, а также на оказание соответствующих услуг. Как отмечает газета, в 2013 году расходы на аналогичные цели составили 66,9 млн рублей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.